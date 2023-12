(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 MES. RUSSO (FDI): OPPOSIZIONE SPACCATA, NOI CHIARI E COERENTI

“Un intervento pulito, chiaro, che soprattutto non lascia adito a dubbi quello di Fratelli d’Italia sul Mes oggi alla Camera. Abbiamo detto no alla ratifica delle modifiche al trattato, coerentemente con quanto sempre sostenuto. E lo abbiamo fatto a viso aperto, chiamando al voto in Aula l’opposizione, quell’opposizione che non è mai stata capace di ratificare il MES quando era al governo e che anche oggi si è spaccata sul voto. Agli sproloqui e ai tentennamenti di Conte & Co, si oppone oggi un governo a guida Giorgia Meloni che non ha paura di perseguire, anche da soli in Europa, una visione politica corrente, nell’interesse degli italiani. Dateci fiducia, e vedrete chi alla fine avrà ragione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati