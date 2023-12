(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

FP CGIL Polizia Penitenziaria – Incendio nel carcere di Pavia: due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnerlo. Nessun ferito ma Ministro e Capo DAP inviino ispezione.

—————-

Pavia, 21 dicembre 2023

“Ieri sera intorno alle 21 è scoppiato un incendio nel carcere di Pavia. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza né per le persone ristrette né per la Polizia Penitenziaria e gli altri operatori del carcere di ‘Torre del Gallo’. ”

A riferirlo è Americo Fimiani, Segretario Generale FP CGIL di Pavia; “Dai primi accertamenti delle due squadre di Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente, l’incendio è partito da alcuni quadri elettrici e si sono propagate nei locali utilizzati come archivio.”

Mirko Manna, FP CGIL Nazionale Polizia Penitenziaria: “Un incendio in un edificio è sempre pericoloso, ma in un carcere, di sera, con i detenuti chiusi nelle loro celle e il pochissimo personale di Polizia Penitenziaria in servizio, è un miracolo che non ci siano stati feriti. Nel carcere di Pavia negli ultimi mesi si stanno sommando numerosi ‘eventi critici’ di cui quest’ultimo incendio è solo l’ultimo in ordine di tempo. Qualche giorno fa un detenuto ha messo in atto una violenta aggressione contro un Poliziotto. Una settimana fa un altro incendio causato dai detenuti con diversi agenti di Polizia Penitenziaria rimasti gravemente intossicati per salvarli. Sono solo gli eventi più eclatanti, ma sono mesi che chiediamo al Capo DAP una ispezione ministeriale nel carcere pavese. Il Ministro Carlo Nordio e il Capo DAP Giovanni Russo, dopo tante dichiarazioni generaliste, è

ora che affrontino ogni singolo caso come quello urgente del carcere di Pavia”.

Pavia, 21 dicembre 2023

Con cortese preghiera di diffusione e pubblicazione

FP CGIL Polizia Penitenziaria

web: www.fpcgilpoliziapenitenziaria.it

facebook: www.facebook.com/FpCgilPolPen

twitter: www.twitter.com/fpcgilpolpen

Coordinatore Nazionale – Mirko Manna

Comunicazione – Federico Olivo