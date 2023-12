VOUCHER/SCUOLA: 3 MILIONI IN PIU’ DALLA REGIONE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE. PER CHIORINO:“TUTTE LE DOMANDE PER ISCRIZIONE ALLE PARITARIE SARANNO SODDISFATTE”. SALE IL VALORE ISEE.

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

3 MILIONI IN PIU’ DALLA REGIONE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE. PER L’ASSESSORE CHIORINO:“TUTTE LE DOMANDE PER IL VOUCHER DI ISCRIZIONE ALLE PARITARIE SARANNO SODDISFATTE”. SALE IL VALORE ISEE.

Con le variazioni al bilancio regionale, su indicazione dell’assessore regionale a Istruzione e Merito Elena Chiorino, la Regione ha attribuito 3 milioni di euro in più ai voucher scuola che permetteranno di soddisfare tutte le domande per “iscrizione e frequenza” (detto voucher A) e lo scorrimento delle graduatorie per il voucher “libri-pof-trasporti” (detto voucher B). “ Con queste nuove risorse regionali, incrementate rispetto all’anno scolastico precedente, rispondiamo al crescente fabbisogno di studenti e famiglie. I voucher scuola sono uno strumento per sostenere chi ha figli di età tra i 6 e i 21 anni e devono ancora conseguire il titolo di studio. Un risultato concreto che vede aumentare anche l’indice del valore ISEE familiare raggiunto proprio per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa ” dichiara l’Assessore Regionale all’Istruzione e Merito, Elena Chiorino.

I NUMERI DEI VOUCHER “A” E “B”

