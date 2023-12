Risorse Carnevali storici

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 *Carnevale. Mazzarano: “Risorse ai Carnevali nonostante la scarsità di

fondi alla cultura”*

“Approvato l’articolo 31 della legge di bilancio che destina, per il 2024,

500mila euro ai Carnevali storici di Puglia con priorità assegnata a quelli

riconosciuti dal Ministero della Cultura, tra i quali figura Massafra”.

Il Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarrano non nasconde la

soddisfazione per le risorse destinate, anche quest’anno, alla

manifestazione che da sempre movimenta l’economia locale, oltreché

rappresentare per il territorio massafrese, un grande motivo di orgoglio.

Nonostante il grave momento di scarsità di risorse per la cultura e la

promozione territoriale a seguito del blocco del Fondo di Sviluppo e

Coesione perpetrato a danno del Sud e della Puglia da parte del Governo

italiano, abbiamo voluto rinnovare il sostegno alla realizzazione dei

Carnevali storici pugliesi.

“La novità di quest’anno è la previsione di un capitolo di spesa ad hoc per

i Carnevali. Le stesse risorse – prosegue Mazzarano – verranno garantire

per i due anni successivi, 2025 e 2026. Così viene mantenuto fermo per un

triennio un contributo importante anche per il Carnevale di Massafra che è

diventato un veicolo importante di promozione del nostro territorio”.