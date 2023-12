(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 *Qualità dell’aria: da domani, giovedì 21 dicembre, tornano le ordinarie misure di limitazione della circolazione** *

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kdx2z1/yluqs4/uf/3/aHR0cDovL2JpdC5seS9ib2xsZXR0aW5vYXJpYQ?_d=8BJ&_c=44cc3921 [1]) da domani, giovedì 21 dicembre, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (quelle dal 7 gennaio al 30 aprile): divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.**

