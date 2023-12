(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 LUPI. LAMPIS (FDI): BENE RICHIESTA RIDUZIONE PROTEZIONE DEL LUPO, OCCORRE EQUILIBRIO

“Fa bene il ministro Lollobrigida a sostenere la proposta della Commissione europea in cui si chiede in sostanza di ridurre lo status di protezione di uno degli ultimi carnivori rimasti in Europa sancito dalla Convenzione di Berna del 1979. Dopo oltre 40 anni, infatti, il numero di lupi è cresciuto esponenzialmente e risultano essere una vera e propria minaccia per il bestiame e la gestione dell’ambiente rurale e di montagna. Occorre riequilibrare la presenza della fauna selvatica con le legittime esigenze di presenza dell’uomo e delle sue attività, in particolare quelle riconducibili all’ agricoltura e all’allevamento”. Così Gianni Lampis, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente e territorio di Montecitorio.

