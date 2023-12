La corte del Colorado rimuove Trump dalle elezioni del 2024 – documento

(AGENPARL) - ROMA, 20 Dicembre 2023 - La sentenza si basa sul 14° emendamento della Costituzione americana, che vieta a chi ha preso parte a un’insurrezione di essere eletto presidente degli Stati Uniti.

La Corte Suprema dello stato americano del Colorado ha deciso di bandire l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalle primarie statali del 2024, secondo un documento elettronico caricato nel database elettronico della corte.

La sentenza si basa sul 14° emendamento della Costituzione americana, che vieta a chi ha preso parte a un’insurrezione di essere eletto presidente degli Stati Uniti.

Martedì la Corte Suprema del Colorado ha stabilito con un parere 4-3 che la «clausola sull’insurrezione» della Costituzione vieta all’ex presidente Donald Trump di comparire nella scheda elettorale per la presidenza nel 2024.

«La corte ha ritenuto, attraverso prove chiare e convincenti, che il presidente Trump si era impegnato in un’insurrezione, come questi termini sono usati nella Sezione Tre» del Quattordicesimo Emendamento, si legge nella sentenza .

La sentenza provocatoria ribalta parzialmente una precedente sentenza del giudice della Corte distrettuale del Colorado, Sarah Wallace, che a novembre aveva stabilito che Trump non è un ufficiale degli Stati Uniti come definito dal quattordicesimo emendamento e che pertanto l’emendamento non può essere utilizzato per squalificarlo dalla comparizione.

Nel suo dissenso, il Presidente della Corte Suprema Boatright ha scritto: «La rimozione è particolarmente appropriata in questo caso perché gli Elettori hanno presentato la loro opposizione senza una decisione derivante da un procedimento (ad esempio, un procedimento giudiziario per un reato legato all’insurrezione) con procedure più rigorose per garantire un adeguato giusto processo».

Nel ribaltare parzialmente Wallace, la Corte ha quasi sfidato la Corte Suprema degli Stati Uniti a intervenire entro il 4 gennaio 2024.

«Se viene richiesta una revisione alla Corte Suprema prima che la sospensione scada il 4 gennaio 2024, allora la sospensione rimarrà in vigore e al Segretario continuerà a essere richiesto di includere il nome del presidente Trump nello scrutinio delle primarie presidenziali del 2024, fino alla ricezione di qualsiasi ordine o mandato della Corte Suprema», afferma la sentenza.

La Corte non è stata d’accordo con le affermazioni di Trump secondo cui le sue azioni proteggevano la libertà di parola.

«Consideriamo e respingiamo l’argomentazione del presidente Trump secondo cui il suo discorso del 6 gennaio era protetto dal Primo Emendamento», si legge nella sentenza, ignorando apparentemente gli appelli di Trump quel giorno ai manifestanti a comportarsi “pacificamente e patriotticamente”.

Il fatto che, a un certo punto del suo discorso, il presidente Trump abbia affermato che «tutti qui marceranno presto verso il Campidoglio per far sentire la vostra voce in modo pacifico e patriottico» non ci convince che il tribunale distrettuale abbia commesso un errore nel ritenere che il primo polo del test di Brandenberg è stato soddisfatto. Vedi Thompson, 590 F. Supp. 3d a 113–14. Questo riferimento isolato «non può essere immune [il presidente 20 Thompson ha presentato una mozione di rigetto. Di conseguenza, la corte ha stabilito solo che il discorso del presidente Trump “plausibilmente [implicava] parole di incitamento non protette dal Primo Emendamento”. Thompson, 590 F.Supp. 3d a 115; vedere Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544, 553 (2007) (che richiede ai querelanti di dimostrare che le loro denunce sono plausibili per sopravvivere a una mozione di rigetto per mancata presentazione di un reclamo). 128 Trump] contro la conclusione che la sua esortazione, fatta quasi un’ora dopo, a “combattere come un dannato” immediatamente prima di mandare i partecipanti al raduno in Campidoglio, nel contesto del discorso e delle circostanze più ampi, non era un’espressione protetta. Id. a 117.

La decisione unilaterale della Corte secondo cui Trump è coinvolto nell’insurrezione arriva nonostante Trump non sia mai stato condannato per quello – o qualsiasi altro – crimine, o addirittura accusato in tribunale del crimine di insurrezione. È stato assolto dal Senato degli Stati Uniti dalle accuse di aver preso parte ad un’insurrezione e continua a negare ogni illecito.

A sostegno della sua affermazione legale, la Corte cita il comitato ristretto del 6 gennaio della Camera degli Stati Uniti, nonostante Trump sia stato assolto dalle accuse della Camera al Senato.

Non sorprende che la Corte Suprema del Colorado, nominata da soli democratici, si sia pronunciata contro il presidente Trump, sostenendo il piano di un gruppo finanziato da Soros di interferire in un’elezione per conto di Joe Biden rimuovendo il nome del presidente Trump dalla scheda elettorale ed eliminando i diritti degli elettori del Colorado a votare per il candidato di loro scelta. I leader del Partito Democratico sono in uno stato di paranoia per la crescente e dominante leadership che il presidente Trump ha accumulato nei sondaggi. Hanno perso la fiducia nella fallita presidenza Biden e ora stanno facendo tutto il possibile per impedire agli elettori americani di cacciarli dall’incarico il prossimo novembre. Stasera la Corte Suprema del Colorado ha emesso una decisione completamente errata e presenteremo rapidamente un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti e una contestuale richiesta di sospensione di questa decisione profondamente antidemocratica. Abbiamo piena fiducia che la Corte Suprema si pronuncerà rapidamente in nostro favore e metterà finalmente fine a queste cause antiamericane.

In un altro dissenso, il giudice Carlos Samour ha scritto: «Data l’attuale assenza di legislazione federale per applicare la Sezione Tre, e dato che il presidente Trump non è stato accusato ai sensi della sezione 2383, il tribunale distrettuale avrebbe dovuto accogliere la sua mozione di rimozione del 29 settembre».

Ha continuato, «la corte ha ricevuto ed esaminato un rapporto parziale del Congresso, la cui ammissibilità non è irreprensibile… Sono trentatré anni che lavoro nel sistema giudiziario e ciò che è accaduto qui non somiglia a nulla di ciò che ho visto» visto in un’aula di tribunale.

La causa del Colorado è una delle tante intentate negli stati di tutto il paese citando la «clausola sull’insurrezione» degli Stati Uniti per aver cacciato Trump dal ballottaggio. Gruppi liberali hanno strategicamente presentato cause nelle giurisdizioni di tutto il paese per tenere Trump fuori dal ballottaggio in quello che i suoi sostenitori hanno definito “lawfare”, ma Trump ha ottenuto esiti favorevoli in New Hampshire, Minnesota, Michigan e, prima che la sentenza di martedì fosse ribaltata, in Colorado.

La Corte Suprema non si è mai pronunciata in modo definitivo sul significato della Sezione Tre del Quattordicesimo Emendamento. Le schede elettorali per le primarie del Colorado, che si terranno il 5 marzo 2024, devono essere certificate entro il 5 gennaio, data che porta alla scadenza fissata dalla Corte Suprema del Colorado affinché la Corte Suprema degli Stati Uniti agisca.

Il caso è Anderson v. Griswold, caso n. 23SA300, davanti alla Corte Suprema del Colorado.