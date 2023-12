(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Nuoro, 19 dicembre 2023

Esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori nei confronti di un 33enne.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo diversi ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio. Nella serata del 18 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Laconi hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori nei confronti di un 33enne. Questi era stato denunciato dalla sua ex compagna perché, dopo l’interruzione del rapporto sentimentale, in diverse occasioni la avrebbe seguita negli spostamenti, finanche sul luogo di lavoro, e contattata telefonicamente in modo molesto e minaccioso. Gli accertamenti dei Carabinieri sono confluiti nella richiesta della misura da parte della Procura di Cagliari e nel suo ottenimento, con ordinanza del Tribunale di Cagliari.