Annuario CREA 2022: Italia a più velocità, ma agroalimentare sempre settore chiave

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 ANNUARIO

DELL’AGRICOLTURA

ITALIANA

Centro di ricerca

Politiche e Bio-economia

Biodiversità

Sostegno pubblico in agricoltura

Emissioni

il 66,7%

del sostegno è alimentato

da risorse comunitarie

spesa pubblica

nel 2022

12 miliardi di euro

il 32% del valore

aggiunto agricolo

RIDUZIONI DELLE

EMISSIONI

DELL’AGRICOLTURA

(periodo 1990-2021)

risorse genetiche animali

locali a rischio di

estinzione o erosione

il 18,3%

da risorse nazionali

il 15%

da risorse regionali

Foreste

La bilancia agro-alimentare

(miliardi

var. %

di €)

2022/21

I BOSCHI OCCUPANO QUASI

IL 40%

DELLA SUPERFICIE ITALIANA

LA BILANCIA

AGO-ALIMENTARE

NEGLI ULTIMI 30 ANNI

Clima

Esportazioni

+16,0%

Importazioni

+29,3%

Saldo

In Calabria il commercio totale

trainato dall’agroalimentare

Incidenza agro-alimentare su totale

Import: 31,3%

Export: 52,0%

L’emergenza alluvionale in Romagna

PRECIPITAZIONI ESTREME

18%-27% delle precipitazioni

DAL 2011 AL 2022 PIÙ DI

13 GIORNI DI ONDATE DI

CALORE IN MEDIA.

FINO A 47 GIORNI

NEL 2022

Lombardia leader degli scambi

commerciali

16,6% delle esportazioni nazionali

23,8% delle importazioni nazionali

totali annue a livello nazionale

31% al Centro

28% al Sud

DISPONIBILITÀ IDRICA

IN AGRICOLTURA

SICCITÀ PERSISTENTE

nel 2022

Massima durata di 10 mesi

consecutivi a Nord-Ovest

nel 2022 e nelle Isole fra

2017-2018

DANNO MASSIMO

POTENZIALE

AZIENDE

AGRICOLE

DANNEGIATE

12.000

LA STIMA PROVVISORIA DEI DANNI

(PRODUZIONI DISTRUTTE, RIPRISTINI FONDIARI,

TERRENI PERSI E ALLEVAMENTI COMPROMESSI)

1,2 MILIARDI DI EURO

OLTRE 62.000 ETTARI

LE AREE AGRICOLE ALLUVIONATE

(PLV PER L’AREA DI STIMA)

Arboree 65,4 milioni di euro

Erbacee 123,3 milioni di euro

Ortive 13,8 milioni di euro