(ACON) TERRITORIO. HONSELL (OPEN): SCONCERTANTE SMANTELLAMENTO EX FIERA PN

mer 20 dicembre 2023 Trieste, 20 dic – "Esprimiamo sconcerto alla notizia

dell’inizio dei lavori di smantellamento delle strutture sportive

all’ex Fiera di Pordenone, preludio al taglio degli alberi, per

poter avviare rapidamente l’opera finanziata dal Pnrr, perch?

altrimenti qualcuno perderebbe il contributo”.

Lo afferma in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra Fvg.

“L’ampia opposizione e resistenza in citt?, volta a conservare il

luogo di aggregazione e la sua ambientazione – aggiunge Honsell

-, non ? stata dunque ascoltata. Appare davvero un paradosso che

un progetto, che beneficia di fondi che dovrebbero promuovere

l’inclusione e la resilienza sociale nonch? la sostenibilit?

green, inizi disgregando un polo associativo e sostituendo

cemento ad aree verdi”.

“Come Open Sinistra Fvg – chiude l’esponente regionale – ci

chiediamo come sia possibile che tanti fondi Pnrr, come ad

esempio quelli per l’ovovia a Trieste o questi per il polo Young,

siano impiegati l? dove non solo non sono necessari, ma dove gli

obiettivi dichiarati del Pnrr sono gi? pienamente raggiunti.

Forse ci sono anche altri obiettivi”.

