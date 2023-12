(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Il Consiglio Comunale di Grottaglie accoglie con soddisfazione e impegno il progetto di riassetto del Terminal Passeggeri dell’Aeroporto ‘M. Arlotta

I Consiglieri di maggioranza del Comune di Grottaglie esprimono grande soddisfazione in merito al progetto di riassetto funzionale del Terminal passeggeri dell’aeroporto “M. Arlotta”, presentato ieri in conferenza stampa.

La trasformazione radicale prospettata per lo scalo rappresenta un passo significativo verso la creazione di una struttura polifunzionale d’eccellenza, interamente dedicata alle attività aeronautiche e progettata per rispondere in modo efficace alle esigenze del nostro territorio. Le parole del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile sottolineano con chiarezza il ruolo cruciale della Puglia nel contesto nazionale, internazionale e l’importanza di investire nel futuro per anticipare opportunità di crescita.

La squadra di governo comunale si compiace di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato, riconoscendo l’aeroporto come un elemento fondamentale per il rilancio economico e occupazionale del nostro territorio. Gli investimenti previsti, stimati attorno agli 11 milioni di euro, dimostrano il concreto impegno a favore del potenziamento dell’aeroporto di Grottaglie.

Il Consiglio Comunale di Grottaglie si impegna a sostenere attivamente e a monitorare l’evoluzione di questi rilevanti interventi. Auspichiamo che la collaborazione proficua tra istituzioni e territorio contribuisca al successo e alla piena realizzazione di questa visione ambiziosa per il nostro aeroporto e, di conseguenza, per l’intera comunità. Riteniamo che la sinergia tra le parti coinvolte possa costituire la chiave del successo di questo progetto, aprendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale per Grottaglie e l’intera Puglia.