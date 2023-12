I: Venduto il Teatro Da Ponte

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 C O M U N I C A T O S T A M P A

Perfezionata ieri l’alienazione

del teatro “Lorenzo da Ponte” di Vittorio Veneto

Ha così una felice conclusione il percorso che aveva portato la Fondazione Cassamarca all’acquisto del cespite immobiliare e alla sua completa ristrutturazione, estesa alla Loggia dei Grani, edificio sempre rimasto nella sfera di appartenenza del Comune: e ciò per un’erogazione che ha superato i 10 milioni di euro.

La missione della Fondazione, come già avvenuto per il Teatro Careni di Pieve di Soligo e il Teatro Comunale di Treviso, può dirsi pertanto pienamente attuata.

