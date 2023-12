Comunicato stampa: Sanità Lazio, fumata nera

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Sanità Lazio, fumata nera. In bilico la proroga dei precari della Sanità

Cgil Cisl Uil: “Fatto gravissimo, dal 1° gennaio lavoratori a casa e servizi al collasso. Regione intervenga immediatamente”

Roma, 19 dicembre 2023 – “La carenza di personale sta mettendo in ginocchio la sanità del Lazio e ancora la

Regione Lazio non è riuscita a prorogare i contratti a tempo indeterminato in scadenza al 31 dicembre prossimo. E’ un fatto gravissimo: l’anno nuovo rischia di aprirsi con 2.000 lavoratori a casa e servizi sanitari al

collasso”. Questa, in una nota, la denuncia di Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini,

vertici delle federazioni di categoria Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma Lazio.

“E’ incredibile che nell’incontro di oggi non si sia riuscita a trovare la sintesi tra le esigenze impellenti del

sistema sanitario regionale e gli intendimenti della Regione. Il ritardo accumulato è una spada di Damocle

che pende sull’intera comunità regionale e non solo. Non si può permettere la paralisi dei servizi alla salute,

tanto più in considerazione del fatto che si avvicina un evento globale come il Giubileo, a fronte del quale

l’amministrazione regionale ha già incassato i finanziamenti destinati all’implementazione del Servizio sanitario regionale”, rimarcano i sindacalisti.

“Si dovrebbe pensare a concludere i percorsi di stabilizzazione e a procedere a nuove assunzioni, oltre a

quelle già programmate, e invece ci troviamo addirittura di fronte ad una mancata conferma dei lavoratori

atipici. E non c’è ancora il previsto piano dei fabbisogni del personale. Una situazione che ha dell’inverosimile”, prosegue la nota. “Non vogliamo neanche pensare a cosa potrebbe succedere nelle aziende sanitarie

e negli ospedali se venissero a mancare duemila unità tra infermieri, tecnici, ostetriche oss, personale amministrativo e di assistenza. Senza contare il dramma di queste famiglie”.

“Chiediamo un intervento immediato e decisivo del presidente Francesco Rocca per chiudere almeno la proroga dei contratti in scadenza. L’incontro del 28 dicembre prossimo con il direttore generale e il direttore

della Sanità della Regione Lazio è l’ultima spiaggia”, concludono Cenciarelli, Cosentino e Bernardini. “Con un

solo risultato possibile. O sarà una debacle catastrofica per tutti”.