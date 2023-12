Comunicato stampa Anpas – VINCENZO SCIORTINO È IL NUOVO PRESIDENTE DI ANPAS PIEMONTE

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 [cid:image009.jpg@01DA3272.E1280D90]

COMUNICATO STAMPA

VINCENZO SCIORTINO È IL NUOVO PRESIDENTE DI ANPAS PIEMONTE

Il Consiglio Regionale riunitosi il 14 dicembre ha individuato in Vincenzo Sciortino, già vicepresidente di Croce Verde Torino, il nuovo presidente di Anpas Comitato Regionale Piemonte per l’attuale mandato 2022/2026 e in Michele Isoardi il vicepresidente. Michele Isoardi è anche presidente della Croce Verde di Saluzzo.

«Rappresentare e curare l’inestimabile valore del volontariato di pubblica assistenza piemontese – commenta il neo presidente Vincenzo Sciortino – è per me motivo di orgoglio e di grande responsabilità. La Presidenza, la Direzione e l’intero Consiglio Regionale Anpas sono impegnati in tutte le loro funzioni per rispondere ai bisogni emergenti delle nostre organizzazioni e conseguentemente delle comunità in cui sono presenti. Le volontarie e i volontari costituiscono il capitale essenziale del nostro movimento. Attraverso il loro agire passa lo sviluppo della cultura della solidarietà e dei diritti, la promozione della crescita civile e dell’educazione alla cittadinanza attiva. A essi dedicheremo dunque prioritariamente risorse e azioni, per il sostegno e lo sviluppo delle realtà associative di cui fanno parte. Buona strada a tutti».

Grugliasco (To), 19 dicembre 2023

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Sito web: http://www.anpas.piemonte.it

