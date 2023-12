CANCELLAZIONE – Incontro Viceministro Edoardo Rixi – 22 dicembre ore 10.45

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Buongiorno,

ci dispiace informarvi che l’incontro con il Viceministro Edoardo Rixi, per sopraggiunti impegni, è stato annullato.

Scusandoci per eventuali inconvenienti, cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente.

Beatrice Borghi

Dott.ssa Beatrice Borghi

Assistente di Direzione – Comunicazione – Comitato Cultura – Confindustria Job

Palazzo Ciacchi – Via Cattaneo 34 – 61121 Pesaro

La informiamo che i suoi dati di contatto sono da noi trattati nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e con l’applicazione di adeguate misure di sicurezza per la gestione del contenuto della corrispondenza telematica con lei. Il contenuto di questo messaggio e di suoi eventuali ulteriori messaggi di risposta potrà essere visionato anche da altri soggetti appositamente autorizzati appartenenti alla nostra struttura e saranno conservati da Confindustria Pesaro Urbino/Assindustria Consulting Srl, contitolari del trattamento, per il tempo necessario alla loro specifica gestione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali può visionare l’informativa estesa sul sito di Confindustria Pesaro Urbino nella sezione “Privacy Policy”.

Da: Beatrice Borghi

Inviato: lunedì 18 dicembre 2023 11:38

Oggetto: Incontro Viceministro Edoardo Rixi – 22 dicembre ore 10.45

Buongiorno,

siete invitati a partecipare

Venerdì 22 dicembre – ore 10.45

Confindustria Pesaro Urbino

Palazzo Ciacchi

Via Cattaneo 34 – Pesaro

all’incontro con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti EDOARDO RIXI.

Sarà un’opportunità straordinaria per affrontare temi cruciali e condividere riflessioni sulle infrastrutture della nostra Regione.

Per motivi organizzativi siete pregati gentilmente di confermare la vostra partecipazione.

Cordialmente,

Beatrice Borghi

Dott.ssa Beatrice Borghi

Assistente di Direzione – Comunicazione – Comitato Cultura – Confindustria Job

Palazzo Ciacchi – Via Cattaneo 34 – 61121 Pesaro