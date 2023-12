(ARC) Turismo: Bini, Natale a Latisana esempio virtuoso di comunit coesa

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Trieste, 19 dic – “Quella di Latisana si conferma una comunit?

unita e legata alle tradizioni, che mai come questo Natale

saranno protagoniste di un ricco palinsesto di eventi, che

culminer? con le tradizionali foghere in programma tra il 5 e il

6 gennaio. Ogni fine settimana le piazze del centro si animano

con musica, solidariet? e appuntamenti per i pi? piccoli.

Un’occasione anche per il commercio locale, grazie ad esempio al

coinvolgimento dell’associazione ‘Negozi Amici’, che ha permesso

la realizzazione del villaggio di Babbo Natale, con alcune

casette che resteranno in piazza Indipendenza fino al 6 gennaio.

Un’offerta variegata, capace di attrarre visitatori anche dal

vicino Veneto”.

? questo il commento dell’assessore alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini che oggi pomeriggio ha fatto visita, assieme

al vicesindaco Ezio Simonin, alle animazioni predisposte

nell’ambito della rassegna “Natale a Latisana”, in programma dal

2 dicembre al 6 gennaio in varie piazze e frazioni del paese.

All’interno del programma, previsti anche il presepe galleggiante

di Aprilia Marittima e le foghere di Latisana, di Sabbionera

Paludo e di Pertegada (5 gennaio) e di Latisanotta (6 gennaio).

L’esponente della Giunta Fedriga si ? complimentato anche per gli

addobbi urbani, con le luminarie presenti quest’anno anche nelle

frazioni. Bini inoltre ha avuto modo di apprezzare la rassegna

musicale “So this is Christmas”, organizzata dal centro di

aggregazione giovanile e dall’Assessorato alle politiche

giovanili del Comune che questa sera ha visto protagonisti i

giovani del territorio al Teatro Odeon.

“La vivacit? di questo centro – ha sottolineato Bini – va di pari

passo con la capacit? del Comune di stringere sinergie e di fare

squadra con il territorio e con la Regione. Un’alleanza virtuosa

che nei prossimi mesi potr? avvalersi anche dello strumento del

Distretto del Commercio, che pu? contare su un finanziamento

regionale di 600mila euro”.

“La progettualit? si articoler? in tre anni e avr? un obiettivo

ambizioso: dare a Latisana un’immagine turistica chiara,

accompagnare i piccoli imprenditori locali nella sfida della

digitalizzazione e migliorare l’infrastrutturazione urbanistica.

L’edizione di quest’anno di ‘Natale a Latisana’ rappresenta

proprio un primo passo verso questo grande rilancio del

territorio”.

L’assessore ha infine ringraziato l’amministrazione comunale di

Latisana e i volontari che si sono prodigati nell’organizzazione

degli eventi in calendario. “Essere in grado – ha concluso Bini –

di proporre un palinsesto cos? articolato non solo ? motivo di

soddisfazione per i cittadini e la comunit?, ma porta anche

benefici concreti in termini di attrattivit? e ricadute

economiche sul territorio”.

Ad accompagnare l’assessore Bini durante la visita, oltre al

vicesindaco, anche l’assessore alla Cultura Martina Cicuto e i

consiglieri comunali delegati agli Eventi Claudio Serafini e alla

Salute Antonino Zanelli.

