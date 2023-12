(ACON) AMBIENTE. BUDAI (LEGA): CONFRONTO COSTRUTTIVO SU SNODO DEI TRE COMUNI

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 19 dic – “Un dibattito ruvido, ma costruttivo,

che ha permesso di cominciare a fare chiarezza su questo tema

cos? importante per tutta la regione”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Alberto Budai

(Lega), commentando la seduta della IV Commissione che si ?

riunita per un confronto sulla costruzione di una condotta di

collegamento tra il canale Sade e il sistema derivatorio

Ledra-Tagliamento per il recupero parziale della portata di

scarico della centrale di Somplago.

“Sono stati auditi, oltre al sindaco di Trasaghis in

rappresentanza dei primi cittadini di Cavazzo Carnico, Bordano,

Osoppo e Gemona, anche i direttori generali del Cafc e di

Confindustria Udine, i rappresentanti dei maggiori sindacati

della categoria agricola e quelli di Legambiente e dei Comitati

salvalago che hanno consentito ai consiglieri – aggiunge

l’esponente del Carroccio, che ? anche presidente della stessa IV

Commissione – di avere una visione completa della situazione”.

“Lo snodo dei tre Comuni – conclude Budai – ? centrale per lo

sviluppo economico regionale, ma coinvolge anche numerosi temi

ambientali ed economici, senza dimenticare il comparto agricolo.

? doveroso per questa Commissione mantenere alta l’attenzione

sull’argomento e valuter? l’opportunit? di recarmi personalmente,

insieme ai consiglieri, nell’area interessata per poter meglio

comprendere i punti di vista di tutte le parti in causa”.

