News – Sorteggio Semifinali Coppa Italia Serie C NOW in diretta su SKY

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 COPPA ITALIA SERIE C NOW: DOMANI IL SORTEGGIO IN DIRETTA SU SKYSPORT 24

Appuntamento alle ore 16 per conoscere gli abbinamenti delle semifinali

Firenze, 18 dicembre 2023. La Coppa Italia di Serie C NOW entra nella sua fase decisiva con il sorteggio in programma domani, ore 16, durante la trasmissione “Area C” su SkySport 24, che svelerà gli abbinamenti dei due incontri validi per il turno semifinale della competizione. Fiato sospeso per quattro compagini, Catania, Lucchese, Padova e Rimini, che scopriranno l’avversario delle due gare, andata e ritorno, valide per l’accesso alla finale.

LINK: https://www.lega-pro.com/coppa-italia-serie-c-now-domani-il-sorteggio-in-diretta-su-skysport-24/

