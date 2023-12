L’Europa sta “entrando in un’era di guerre”, avverte il Top Security Forum

(AGENPARL) - ROMA, 18 Dicembre 2023 - L’era confortevole della prosperità e dello stato sociale sotto l’ombrello protettivo della difesa americana sta finendo e l’Europa deve “passare a un’economia di guerra”, avverte il direttore di un importante forum europeo sulla sicurezza.

Gli Stati Uniti si stanno allontanando dall’Europa mentre una nuova generazione di elettori e politici si concentra sulla regione dell’Asia-Pacifico piuttosto che sull’Atlantico, e gli Stati europei devono avviare un lavoro urgente per prepararsi a una futura era di maggiori conflitti senza che la potenza di fuoco americana diminuisca. “Lo ha dichiarato la professoressa Katarzyna Pisarska del Forum per la sicurezza di Varsavia ad un importante giornale tedesco.

Il politologo ha dipinto un quadro desolante del futuro per Die Welt, sottolineando che i cambiamenti fondamentali nella società americana – come il cambiamento demografico, per esempio – renderanno più difficile mantenere l’attenzione di Washington in futuro. Ha detto al giornale: “Per molti americani più giovani, inclusa una generazione di politici, l’Europa è poco più che un museo a cielo aperto. Ti senti e sei effettivamente più vicino all’Asia e alla regione del Pacifico. Per loro la Cina rappresenta la più grande minaccia geopolitica.

“…Gli Stati Uniti stanno cambiando, demograficamente. Per molti decenni non c’è stata quasi nessuna immigrazione dall’Europa, ma dall’Asia e ovviamente dall’America Latina. Questo cambia anche le priorità della politica”.

Ci vorrà tempo perché l’Europa si orienti lontano dal vecchio mondo di “questo stile di vita, l’attenzione allo stato sociale, alla prosperità sotto l’ombrello protettivo americano”, che la Prof.ssa Pisarska ritiene “sia finita”. E questi cambiamenti richiederanno più di un cambiamento di retorica, ha detto al Welt, sottolineando che mentre i leader europei in nazioni come Francia e Germania parlano di grande gioco difesa, la capacità effettiva semplicemente non c’è. Ha detto:

Quando devono iniziare i preparativi per questo scenario? Avrebbero dovuto iniziare ieri… Possiamo, come Emmanuel Macron, parlare di “autonomia europea”. Ma cosa significa? Domani la Francia potrà schierare 10.000 soldati in Polonia? La Germania può difendere efficacemente il fianco orientale della NATO? È necessaria una deterrenza credibile. Al momento lo abbiamo solo con gli americani.

Mentre l’attenzione e il denaro americani fluivano verso l’Ucraina, gli Stati Uniti si sono presto mossi quando è scoppiata una nuova guerra con gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, e quando arriverà il momento in cui arriverà la guerra con la Cina nel Pacifico, diventerà ancora più difficile per l’Europa difendersi senza l’aiuto americano. Un modo per farlo sarebbe che l’Europa mostrasse di essere disposta ad aiutare l’America con le sue priorità in tutto il mondo, ha suggerito Pisarska, ma la dipendenza della Germania dalla Cina è così grande, ad esempio, che sembra improbabile.

Nel complesso, ha affermato l’accademico, l’Europa sta “entrando in un’era di guerre”, e la mancanza di volontà politica da parte dell’Europa di prepararsi adeguatamente a ciò e di “passare a un’economia di guerra” “ci costerà caro”.

Il Forum sulla sicurezza di Varsavia, guidato dalla Prof. Pisarska, è diventato una sorta di sede per tali chiari appelli, come riportato in precedenza. Nel mese di ottobre il governo britannico ha utilizzato il Forum per lanciare l’allarme sullo stato disastroso della produzione di munizioni in Europa, che è completamente consumata dalla guerra in Ucraina e lasciando le scorte nazionali “un po’ scarse”.

Il Ministro delle Forze Armate del Regno Unito, James Heappey, ha affermato che l’Occidente è passato dall’avere una grande base industriale produttrice di armi con riserve considerevoli durante la Guerra Fredda a una posizione più snella nel mondo moderno, e sebbene ciò si adattasse al ciclo prevedibile di dispiegamenti militari e consumo di risorse munizioni, è stato del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze della guerra in Ucraina. Ha detto che questo sistema “non funziona quando devi essere pronto per una battaglia domani e, soprattutto, la tua capacità di combattere quella battaglia domani è parte della deterrenza”.

“In realtà non abbiamo più molta industria”, ha osservato Heappey, dicendo: “questo porta ad alcune domande davvero interessanti su dove sia vicino al Regno Unito con linee di comunicazione marittime e aeree difendibili dove possiamo avere una base offshore base produttiva che è più resiliente e più raggiungibile per il Regno Unito rispetto a dove produciamo ora”.

Anche l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della NATO, è intervenuto al forum e ha fatto osservazioni simili, dicendo ai suoi colleghi militari che: “abbiamo bisogno che l’industria aumenti la produzione a un ritmo molto più elevato. Abbiamo bisogno di grandi volumi.

“L’economia just-in-time e just-enough che abbiamo costruito insieme nelle nostre economie liberali per 30 anni va bene per molte cose, ma non per le forze armate quando c’è una guerra in corso”.

La Polonia – forse comprensibilmente, dato che si trova sul fianco orientale della NATO e tra le nazioni più esposte, qualora tali avvertimenti si avverassero – è il più aggressivo dei membri dell’alleanza quando si tratta dell’espansionismo russo. Come riportato all’inizio di questo mese, il capo dell’ufficio di sicurezza polacco Jacek Siewiera ha messo in guardia le ipotesi della NATO sulla quantità di tempo che avrà a disposizione per ricostruire per essere in grado di respingere le affermazioni future L’aggressione della Russia all’Europa è seriamente ottimistica.

Contrariamente alle stime tedesche secondo le quali l’Europa ha dieci anni per prepararsi, l’esperto di sicurezza polacco ha affermato che la NATO ha in realtà tre anni, entro i quali dovrà essere abbastanza forte in Europa da dimostrare di essere in grado di respingere un attacco, dissuadendo di conseguenza dal verificarsi di un attacco.

La Germania, ad esempio, quasi certamente non rispetterebbe tale scadenza. L’accademico tedesco Sönke Neitzel ha precedentemente affermato che all’esercito tedesco mancano almeno 15 anni per essere pronto al combattimento. Se la Russia tentasse di attaccare la NATO adesso, le vite dei soldati dell’Alleanza sarebbero in pericolo poiché l’Europa non ha speranza di vincere la “prima battaglia”. Neitzel l’ha paragonato alle battaglie della storia europea in cui gli stati impreparati furono “spazzati via”.