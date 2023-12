cs UNCEM Alpi uniscono secondo Carta di Chivasso 17 12 2023

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

CARTA DI CHIVASSO: LE ALPI UNISCONO L’EUROPA. MA

SERVONO OPPORTUNE STRATEGIE PER SUPERARE LE BARRIERE. E INVESTIMENTI. COLLEGAMENTO DAL TENDA CON CHIVASSOLe Alpi uniscono

l’Europa, regione unica al centro del continente. Ma per rendere possibile questa unità, servono strategia e investimenti. Uncem lo dirà nella mattinata di lunedi 18 dicembre

a Chivasso, ricordando la Carta nell’anniversario della firma della Dichiarazione di Chivasso. Dalle ore 9,30, in municipio. Con docenti universitari, amministratori locali, cittadini, sindacati,

imprese, terzo settore. Il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero sarà collegato da Limone Piemonte, dove alle 13 di domani (lunedi) si tiene il presidio promosso da Confcommercio, dalle

Associazioni di categoria del commercio e dell’industria – tutti insieme e non divisi, oltre ogni ideologia e posizionamento – con Politici, Amministratori e imprese, per chiedere – tutti devono fare

la loro parte! – a tutti i livelli istituzionali di sbloccare i lavori. Di avere un tunnel vero viario e ferroviario, di stringere legami tra Valli Cuneesi, Liguria, Francia, verso Ventimiglia, Nizza,

il Principato di Monaco. Insieme per avere – prioritario e decisivo – una vera e chiara strategia sui transiti alpini, decisivi per l’Italia e per l’Europa. Tutti i transiti. Uno è legato all’altro, e

ogni territorio è interdipendente. Il Tenda ha necessità di sbloccare i lavori, chiuderli bene e in fretta, ma anche di un tunnel di base; servono il Mercantour, il Bianco raddoppiato, la TAV in Val

Susa e il Frejus senza blocchi francesi. Fino al Gottardo, passando per il Sempione, con visione e investimenti. Chivasso collegata con Limone domani, per dire che solo le valli alpine insieme, in

territori metromontani uniti, le città con le valli, Torino e Milano o Bergamo con le Alpi, sono funzionali a un’unico percorso di crescita – che riguarda tutti, che tiene insieme, che unisce, che

genera coesione, senza contrapposizioni o frammentazioni. Un percorso unitario vincente.

