(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Ue, Ceccardi (Lega): Pedro Sanchez dice che migrazione va regolamentata: è lo stesso che attaccava Salvini?

Strasburgo, 13 dic – “Oggi, in quest’aula, Lei sostiene che la migrazione dev’essere controllata e che la politica migratoria dev’essere ordinata e regolamentata. Io sono d’accordo ma mi domando se Lei sia lo stesso Pedro Sanchez che attaccava nel marzo 2022 il ministro Matteo Salvini per aver realizzato le stesse cose”.

Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi rivolgendosi al premier spagnolo, nel suo intervento all’assemblea plenaria in corso a Strasburgo.

“Trovo disgustosi i suoi attacchi al governo italiano e a Geert Wilders – ha proseguito Ceccardi – perché Le ricordo che sono stati entrambi democraticamente eletti. Credo che nessuno dovrebbe essere perseguitato per le proprie idee, che battersi per il proprio popolo, per l’identità di un popolo non dovrebbe mai essere un reato e che questo valga anche per gli indipendentisti catalani. Ma trovo disgustoso che Lei abbia fatto un accordo con gli indipendentisti soltanto per andare al governo. Questo è opportunismo politico. Basta ipocrisia compagno Sanchez, basta attacchi gratuiti, sia coerente e non attacchi più il governo italiano”.