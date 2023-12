(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CNEL RENATO BRUNETTA ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ASVIS TERRITORI 2023

Rapporto Asvis: Brunetta, per sostenibilità fondamentale cultura manutenzione

“La potenza di una rete è data dalla capacità di sommarsi ad altre reti. È quello che stiamo facendo: le reti dei corpi intermedi sono fondamentali nella transizione digitale ed ecologica”. Lo afferma il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nell’intervento di apertura alla presentazione del Rapporto Territori Asvis 2023. “Noi – ha proseguito – abbiamo bisogno di cultura non solo della sostenibilità ma di cultura della manutenzione. È una cultura raffinatissima e delicatissima: non si vede, non si annuncia, non ha consenso immediato. È un lungo lavoro, non un’azione improvvisa. È giorno per giorno, ha bisogno di cultura e formazione. Pensiamo alle scuole, alle infrastrutture, agli ospedali”.

Pnrr: Brunetta, è stress virtuoso per Italia

“Il Pnrr è la chiave di tutto, non solo dal punto di vista finanziario, ma per mettere a terra grandi e piccoli progetti. È uno stress virtuoso: come ci ha stressato il Pnrr non ci ha stressato nulla. Siamo riusciti a scrivere uno straordinario documento che è in evoluzione. È un corpo vivente, non può essere un oggetto statico”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nell’intervento di apertura alla presentazione del Rapporto Territori Asvis 2023.

Ufficio Stampa

[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]

Web: http://www.cnel.it