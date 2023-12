(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Governo: Braga (Pd), senza senso del ridicolo, ostruzionismo per non votare Mes

Una maggioranza e un Governo senza il senso del ridicolo. Sono incapaci di approvare la manovra al Senato e alla Camera si fanno auto-ostruzionismo sugli ordini del giorno per scappare dal voto sul Mes.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

