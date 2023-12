(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 FDI. PRESENTATO ‘PATRIA’, UN LIBRO CHE RACCONTA SIMBOLI E DIFFONDE VALORI E IDENTITA’

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, la presentazione del volume “Patria. I simboli d’Italia” (Ferrogallico 2023). All’appuntamento, organizzato su iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e istruzione di Montecitorio Alessandro Amorese, hanno partecipato, di fronte ad una nutrita platea di giovani e giornalisti, l’autore Umberto Maiorca, il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti e il capogruppo di FDI in commissione Difesa Paola Chiesa.

Amorese, introducendo l’incontro, ha sottolineato l’importanza della difesa dei simboli d’Italia, da attuarsi anche attraverso la conoscenza e dunque la diffusione di libri come quello di Umberto Maiorca, molto “utile e attuale perché serve a riaffermare, difendere e tramandare tradizioni e identità, che nei tempi attuali spesso e volentieri risultano sotto attacco ad opera dei sostenitori della cancel culture omologante e globalista”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Paola Chiesa, che dopo aver citato una frase di Gabriele D’Annunzio (‘Io sono di un’altra patria e credo negli eroi’), ha tenuto a ricordare gli uomini e le donne che, in divisa, incarnano “lo spirto di sacrificio, il coraggio, l’abnegazione”. Ed ha concluso ricordando una sua visita a militari in missione in Afghanistan nel 2013, profondamente commossi nel cantare l’inno nazionale. Che “insieme al tricolore rappresentano i veri valori della vita, mirabilmente raccontati nel libro che stiamo presentando”.

L’intervento di Paola Frassinetti è iniziato con il ricordare la sua proposta di legge, approvata e in fase di attuazione, sull’introduzione nelle scuole dell’insegnamento dell’Inno nazionale. “E’ fondamentale, perché attraverso tutte le sue strofe si impara la storia d’Italia e i valori su cui si basa”. Il sottosegretario ha poi tenuto a ricordare “la collega del Partito Democratico Maria Coscia, purtroppo scomparsa, che ha proposto di abbinare ai contenuti della mia pdl il significato della bandiera. Si tratta, come è stato ricordato e come è ottimamente spiegato nel libro di Umberto Maiorca, di elementi importantissimi, da tramandare e veicolare nelle scuole per permettere anche a chi non ha avuto la possibilità di ascoltare memorie e racconti di conoscere le fondamenta della storia della nostra Nazione”.

Umberto Maiorca, a conclusione della presentazione, ha spiegato che “è stata la passione per la storia, nata sui banchi di scuola, il motore che mi ha spinto a scrivere questo libro, frutto di lunghi studi e approfondimenti. Un libro che, attraverso un linguaggio diretto e l’uso di illustrazioni, si propone di fornire spunti e stimoli per conoscere la storia d’Italia”.

