(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 RAI. CARAMANNA (FDI): PD ATTACCA TG1 PER SERVIZIO SU ATREJU… TEMONO CHE LORO KERMESSE NON ABBIA STESSO APPEAL

“Il Tg1 non avrebbe dovuto parlare di Atreju… Parole del Partito democratico. E questa sarebbe la libertà di espressione che tanto decanta il Nazareno o il più semplice diritto di cronaca che spetta a tutti i giornalisti. Senza poi parlare del servizio pubblico che dà notizia di un evento che si svolge da 25 anni e alla cui presentazione si sono avvicendati i capigruppo di Fratelli d’Italia di Camera e Senato e il responsabile dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, che ha reso noto il programma attesissimo della kermesse. La ratio non è chiara o forse è solo un tentativo di mettere le mani avanti sull’evento organizzato dai dem in questo week end con Letta e Gentiloni. Temono che non abbia lo stesso appeal?”. Così Gianluca Caramanna, componente di Fratelli d’Italia in commissione Vigilanza Rai.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati