Fwd: Comunicato Stampa – Il nuovo Direttivo dell’ATSC incontra giovedì il sindaco Vincenzo Servalli

Stampa – Il nuovo Direttivo dell’ATSC incontra giovedì il sindaco

Vincenzo Servalli

Tue, 12 Dec 2023 20:29:38 +0100

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo

dell’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’

Tirreni, eletto nei giorni scorsi. Ad assumere la presidenza del

sodalizio Paolo Apicella (ARCHIBUGIERI SANTISSIMO SACRAMENTO). Le altre

cariche sono state così distribuite

Vicepresidente:

Domenico Burza

(SBANDIERATORI CAVENSI)

Segretario:

Antonio Nunziante (PISTONIERI

ARCHIBUGIERI SANTA MARIA DEL ROVO)

Collegio Probiviri:

Raffaele

Giordano (ARCHIBUGIERI TROMBONIERI SENATORE)

Antonio Vitale

(TROMBONIERI S. ANNA)

Giuseppe Ferrara (ARCHIBUGIERI SANTISSIMO

SACRAMENTO)

Collegio dei Sindaci:

Sabato Barrella (PISTONIERI

ARCHIBUGIERI SANTA MARIA DEL ROVO)

Vincenzo Trezza (ARCHIBUGIERI

TROMBONIERI SENATORE)

Alfonso Mannara (ARCHIBUGIERI SANTISSIMO

SACRAMENTO)

Addetto Stampa:

Antonio Di Giovanni

Fotografo Ufficiale:

Angelo Tortorella

Web & Social Media Manager:

Giovanni Basile

Giovedì 14 dicembre ci sarà il primo incontro del nuovo Direttivo con

il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli e gli assessori di

competenza, per sottolineare le nuove strategie per dare sempre più una

caratterizzazione, anche internazionale, al folklore cittadino. “Quale

neoeletto Presidente dell’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e

Cavalieri di Cava de’ Tirreni (ATSC) – ha dichiarato Paolo Apicella –

desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai sodalizi associati per

la fiducia, la responsabilità di guidare questa storica associazione è

un onore e una sfida che accoglierò con impegno e dedizione.

Il nostro

primo obiettivo sarà il rilancio della tradizionale Disfida dei

Trombonieri e della rievocazione storica degli eventi che portarono alla

“Pergamena Bianca”. Intendiamo preservare e rafforzare questa antica

tradizione attraverso iniziative innovative e coinvolgenti che

valorizzino il patrimonio culturale della nostra città, contribuendo

positivamente alla razionalizzazione e riorganizzazione generale degli

eventi storici in città.

Inoltre, miriamo a potenziare la

partecipazione dell’ATSC a bandi pubblici per la realizzazione di

progetti che rilancino il movimento storico-folkloristico cavese. La

collaborazione con le Istituzioni locali sarà fondamentale, a partire

dall’Amministrazione Comunale con la quale, nella persona del Sindaco,

avremo un incontro giovedì 14 dicembre.

Con l’aiuto e il sostegno di

tutti i membri dell’ATSC, ci impegneremo a superare le sfide future con

determinazione e passione. Guardiamo con fiducia al futuro,consapevoli

che insieme possiamo preservare e promuovere il ricco patrimonio

culturale che ci lega.”