*DOMANI DA ACLI ROMA “LABORDÌ”, 1200 STUDENTI INCONTRANO IL LAVORO *

*All’Auditorium della Tecnica 45 enti e aziende offriranno ai giovani info,

formazione, workshop e colloqui in occasione di una giornata immersiva tra

valori, orizzonti, prospettive e strumenti concreti*

*Domani, mercoledì 13 dicembre 2023*, a partire dalle *ore 9*, presso

*l’Auditorium

della Tecnica*, in viale Umberto Tupini 65, a *Roma*, si terrà

l’evento *”LaborDì,

i giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti”*,

promosso dalle *ACLI di Roma e provincia *con il patrocinio della *Diocesi

di Roma*, *Roma Capitale*, *Città metropolitana di Roma Capitale*, *Regione

Lazio*, *Camera di Commercio di Roma*, *Unindustria* e *Manager Italia*, e

con la media partnership di *Rai Cultura*.

Prevista la partecipazione di *oltre 1200 ragazze e ragazzi* provenienti da *20

scuole di Roma e provincia* che avranno l’occasione di incontrare e

confrontarsi con *45 enti e aziende* che metteranno a disposizione la

propria esperienza e le proprie figure professionali in *80 workshop

formativi *e oltre *500 ore di colloqui di lavoro* con recruiter

professionisti che forniranno loro anche un feedback sugli aspetti positivi

e negativi dell’incontro.

La giornata vedrà alternarsi diversi momenti: dei *panel istituzionali *che

forniranno un approfondimento sui valori del lavoro e sulle prospettive

future del mercato ai quali interverranno tutti i principali attori dello

sfaccettato mondo del lavoro, la *presentazione delle aziende e delle

realtà* coinvolte nella giornata, i *workshop* formativi e i *colloqui*, ai

quali i ragazzi possono iscriversi tramite la piattaforma:

*www.labordi.acliroma.it

*

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di:

*Lidia Borzì*, Presidente delle ACLI di Roma

*Baldassare Reina*, Vicegerente e Vescovo ausiliare Diocesi di Roma

*Francesco Rocca*, Presidente Regione Lazio.

*Roberto Gualtieri*, Sindaco di Roma

*Giulio Prosperetti*, giudice della Corte costituzionale della Repubblica

Italiana

*Giuseppe Biazzo*, vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano

e Cultura d’impresa

*Alberto Pastore*, Prorettore per placement, scouting, fundraising e

incubazione di impresa della Sapienza Università di Roma

*Andrea Tardiola*, Direttore Generale INAIL

*Emiliano Manfredonia*, Presidente nazionale ACLI

e i Segretari generali di *CGIL*, *CISL* e *UIL* di Roma e Lazio.

*È atteso un messaggio del Santo Padre, Papa Francesco.*

*Partner* della giornata sono: Eni, Italo, Aeroporti di Roma, Vittoria

Assicurazioni, Würth, Risorse per Roma.

