CRIMINALITA'. CONGEDO(FDI), PLAUSO A DIA E POLIZIA PER IMPORTANTE OPERAZIONE. LO STATO C'E'

“Questa mattina, sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi, si è svolta un’importante operazione della Polizia, per l’esecuzione di 14 misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti partecipanti ad un’associazione a delinquere per traffico di droga e detenzione illegale di armi. Ci tengo a sottolineare l’importanza dell’operazione avvenuta e a rivolgere un plauso alla magistratura e agli oltre 100 agenti diretti dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce coinvolti che, con coraggio e dedizione hanno svolto un lavoro eccellente. Lo Stato c’è, lo stato non indietreggia e non tentenna quando si tratta di combattere il crimine”. Lo dichiara Saverio Congedo, deputato leccese di Fratelli d’Italia, coordinatore provinciale e capogruppo Commissione Finanze a Montecitorio .

