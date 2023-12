(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Ue, Ceccardi (Lega), Europa sarà forte se nazioni saranno forti. Socialisti hanno fallito

Strasburgo, 11 dic – “Il 2024 sarà un anno cruciale per la democrazia nel mondo: ci saranno le elezioni europee, le elezioni a Taiwan, le elezioni presidenziali americane. Qui ci concentriamo tanto sulla legge elettorale ma il fallimento della politica dell’Unione Europea a guida socialista sta tutto in un dato: fino al 2008 l’economia europea era più grande di quella americana, dal 2008 in poi si è avuto il sorpasso e oggi l’economia americana è più grande del 50% rispetto a quella europea. Ecco il fallimento dei socialisti in questi anni. Hanno voluto imporre agli Stati membri le politiche migratorie, le leggi sulla concorrenza, come fare impresa e l’Unione Europea è arretrata. Oggi il nostro Vecchio Continente è sempre più stanco e affaticato. Bisogna capire che per avere un’Unione Europea forte, abbiamo bisogno di nazioni forti. La Lega, due settimane fa, ha riunito a Firenze gli alleati di Identità e Democrazia perché serve un nuovo Rinascimento europeo”.

Così l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) intervenendo alla sessione plenaria in corso a Strasburgo.