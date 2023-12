(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 SANITÀ, M5S: “TAGLI PER RIMEDIARE AI TAGLI, GOVERNO DISTRUGGE SSN”

Roma, 11 dic. – “Prima il disastro del taglio alle pensioni di medici e infermieri trasformati in bancomat per finanziare la manovra, poi la parziale retromarcia che ottiene il solo risultato di incentivare il personale sanitario a restare al lavoro fino a 70 anni. Ora, la ciliegina sulla torta: per arginare la sciagura del taglio alle pensioni e coprire i maggiori oneri, il governo decide di tagliare il Fondo sanitario nazionale. Già dalla fine della legislatura la spesa sanitaria in rapporto al Pil scenderà drammaticamente al di sotto del 6%, ma il dramma arriverà tra dieci anni: dal 2033, infatti, l’esecutivo prevede tagli alla sanità per oltre tre miliardi in dieci anni, arrivando a superare il miliardo nel 2043. Del resto, al governo ci sarà qualcun altro a cui toccherà cercare di mettere una pezza a questa autentica follia di Meloni e dei suoi, impegnati quasi ogni giorno a vantare fantomatici record nei finanziamenti in sanità, ma poi sempre pronti a mettere a rischio il Servizio sanitario nazionale. La verità è che l’unico record del governo è quello dei tagli. Le previsioni sono funeree: se non riusciremo a fermare l’esecutivo e a togliere la sanità dalle sue incapaci mani, saremo costretti a dire addio al Ssn così come era stato immaginato e costituito. Ma in fondo è questa l’idea della sanità di questo governo: meno pubblico e più privato, meno diritti e più servizi a pagamento. Combatteremo con tutte le nostre forze perché questo pericoloso tentativo di distruggere il Ssn non veda mai la luce e per difendere il diritto alla Salute dei cittadini italiani”. Lo scrivono in una nota i Parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

