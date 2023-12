(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 LEGGE DI BILANCIO, PATUANELLI (M5S): RISCHIO ESERCIZIO PROVVISORIO, GIORGETTI VENGA IN SENATO

ROMA, 11 DIC. 2023 – “Abbiamo richiesto che venga qui il ministro Giorgetti. Io ho la sensazione che se noi dell’opposizione non diamo una mano si va in esercizio provvisorio dritti dritti. Qui non si tratta di evitare di fare ostruzionismo, ma di aiutare un governo di incapaci che non è in grado di portare a casa la legge di Bilancio. All’11 dicembre, cioè venti giorni dopo la scadenza del deposito degli emendamenti, non c’è uno straccio di parere su nulla di quello che ha presentato l’opposizione. La maggioranza non ha presentato emendamenti, come è noto, ma sta aspettando dal governo i testi per gli emendamenti dei relatori: siamo in una situazione davvero surreale. Per mettere in legge di bilancio il finanziamento del Ponte sullo Stretto hanno tolto tutte le altre opere dei prossimi 10 anni e adesso si trovano qualche problema anche con i loro amministratori locali”. Così uscendo dalla sala Koch il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.

