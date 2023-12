(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 [image: unnamed.jpg]

*Il canale whatsapp del Comune di Bergamo per rimanere sempre aggiornati*

Bergamo tra i primi Comuni in Italia ad utilizzare la funzione rilasciata

da Meta, il canale Whatsapp: non si tratta dunque delle liste broadcast già

in uso a molti comuni, ma di una funzionalità diversa, accessibile

direttamente su smartphone o PC. In questo modo vengono potenziati gli

strumenti di comunicazione dedicati ai cittadini, che già vedono il Comune

di Bergamo presente su molti strumenti digitali, a cui va ad aggiungersi il

nuovo servizio WhatsApp per i cittadini.

Il canale del Comune di Bergamo è attivo e accessibile a tutti gli utenti

di WhatsApp direttamente sul proprio smartphone o PC. Per iscriversi basta

collegarsi al link https://whatsapp.com/channel/0029VaFhA1y6buMTajSPTr26 e

seguire le istruzioni.

Gli iscritti al canale sono informati in modo tempestivo su attività e

campagne istituzionali. Il canale verrà aggiornato in tempo reale con

notizie e informazioni di pubblica utilità che coinvolgono la città.

La trasmissione delle informazioni è unidirezionale (dal responsabile del

canale verso l’utente iscritto al canale stesso). L’utente può visualizzare

la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca

e gestire la propria adesione (iscrizione/revoca/reaction) con la massima

semplicità e, soprattutto, in pieno anonimato.