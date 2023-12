(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 “Crea!” – Un viaggio nella creatività e nell’innovazione a Grottaglie

Si sta per aprire un nuovo capitolo di ispirazione e creatività nel cuore del centro storico di Grottaglie: venerdì 15 dicembre segnerà l’inaugurazione ufficiale di “Crea!”, il nuovo Laboratorio Urbano situato all’interno della suggestiva struttura de’ “La Torrente del Vento”.

Un ritorno in grande stile per uno spazio che diventa nuovamente il faro delle menti creative, un luogo polifunzionale dotato di strumentazioni all’avanguardia e risorse per lo sviluppo di progetti innovativi e la formazione nel vasto mondo dell’arte e della cultura.

“Crea! rappresenta una pietra miliare per Grottaglie, – dichiara il Sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò – un luogo dove le idee e la creatività si fondono per creare qualcosa di straordinario. Siamo orgogliosi di aprire le porte a un laboratorio che sarà motore di innovazione e crescita per la nostra comunità”

“Crea!” si inserisce nel tessuto culturale di Grottaglie grazie al sostegno finanziario della Regione Puglia, attraverso un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale. Una partnership di successo che coinvolge AWA APS e il Liceo “Giuseppe Moscati” di Grottaglie, rendendo il Laboratorio Urbano uno dei fulcri della rete “Galattica”, un’iniziativa regionale che offre servizi di informazione, accompagnamento e supporto all’attivazione per i giovani pugliesi, promuovendo animazioni territoriali tra pari.

“La collaborazione tra enti e associazioni – spiega il vicesindaco, Vincenzo Quaranta – è la chiave per il successo di iniziative come “Crea!”. Insieme, possiamo costruire un ponte tra il passato e il futuro, rendendo Grottaglie un luogo sempre più ricco di opportunità e creatività.”

L’evento di apertura, che avrà inizio alle ore 16:00, sarà guidato dalla giornalista Raffaella Capriglia. Durante la conferenza stampa, saranno svelate le prospettive straordinarie di un luogo destinato a celebrare la creatività e l’innovazione attraverso varie discipline artistiche.

Parteciperanno l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; Gianfranco Lopane, assessore regionale con delega al Turismo, Sviluppo e impresa turistica; Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie; Antonio Vinci, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Grottaglie e Vincenzo Quaranta, Vicesindaco con delega all’associazionismo.

“Stiamo investendo nel futuro dei nostri giovani, – sostiene l’assessore con delega alle politiche giovanili, Antonio Vinci – offrendo loro uno spazio dedicato all’espressione artistica. Questo laboratorio sarà una risorsa preziosa per la crescita culturale della nostra città.”

Dalle 17:00 alle 18:30, dopo la cerimonia inaugurale, “Crea!” si mostrerà al pubblico con un open day che permetterà ai cittadini di esplorare la rinnovata struttura.

Musica, parole e libera espressione artistica chiuderanno la serata d’inaugurazione con un open mic attraverso il quale giovani artisti locali, esibendosi, condivideranno la propria creatività con brani musicali, testi poetici e teatrali.