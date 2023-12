(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 11 A DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

Lunedì 11 dicembre

Ore 14, Castelnuovo Calcea (AT), Regione Opessina 7, il presidente Cirio manda il videosaluto e l’ assessore Protopapa presenzia all’assemblea generale CIA Agricoltori Italiani Piemonte e Valle d’Aosta “Non toglieteci il futuro”

Ore 14.30, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, il vicepresidente Carosso interviene al convegno “Bosco luogo comune”

Ore 15.30, Ponderano (BI), Ospedale di Biella, S ala convegni, v ia dei Ponderanesi 2, l’ assessore Chiorino interviene a ” C hirurgia robotica, il B iellese investe sul futuro”

Ore 17.30, Torino, Centro Congressi Unione Industriali, via Vela 17, l’ assessore Tronzano interviene all’assemblea pubblica della Piccola Media Industria

O re 18, Cuneo, il presidente Cirio partecipa all’evento annuale per ringraziare il territorio e la presentazione del Progetto PET della Fondazione Ospedale Cuneo

O re 18, Crescentino (VC), il presidente Cirio porta il video saluto alla festa del Basket p iemontese 2023

Ore 18, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, l’ assessore Marnati partecipa alla presentazione del libro “Odio il calcio – Perdibili storie di formazione e pallone” di Fabrizio Biasin

Ore 18, Ottiglio (AL), Sala Polifunzionale, via Mazza 33, l’ assessore Protopapa partecipa alla presentazione del nuovo Complemento di Sviluppo rurale del Piemonte 2023-2027

Ore 20.45, Galliate (NO), Castello Sforzesco, l’ assessore Marnati presenzia al concerto “I Violoncelli di Verona”

Ore 21, Strevi (AL), l’ assessore Protopapa presenzia alla consegna degli attestati ai volontari della Protezione civile

Martedì 12 dicembre

O re 9, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia di firma con la Corte dei Conti per il Palazzo della Regione di piazza Castello

O re 9.30, Torino, Consiglio regionale, via Alfieri 15, il presidente Cirio partecipa all’intitolazione di una sala in ricordo di Gipo Farassino

Ore 9.30, l’ assessore Marnati partecipa al webinar “Presentazione del bando efficienza energetica e fonti rinnovabili negli enti pubblici”

Ore 9.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Piazza Piemonte 1, l’ assessore Protopapa presenzia al Tavolo della filiera del latte bovino

Ore 1 0, Torino, Centro Congressi Unione Industriali, v ia Vela 2, l’ assessore Chiorino interviene a ” S torie di formazione e in Piemonte”, organizzato da O.B.R. Piemonte e Fondimpresa

O re 10.30, Bra (CN), il presidente Cirio porta il video saluto all’inaugurazione dell’aula magna, del birrificio e del caseificio dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, Piazza Piemonte 1, l’ assessore Protopapa incontra l’amministratore unico dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA) per la firma della convezione relativa all’attività istruttoria, di controllo e supporto tecnico delle domande CSR 2023-2027 e PSR 2014-2022

O re 17.30, Bruxelles, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della mostra “I n cammino . La porta di Torino: itinerari s indonici sulla Via Francigena”

Ore 17.30, Voltaggio (AL), La Bottega Di Quiroz Meza Sharon, piazza Garibaldi 17, l’ assessore Protopapa consegna la targa ai beneficiari del bando “Botteghe dei servizi”

Ore 18.30, Gavi (AL), Chiesa di San Giacomo Maggiore, l’ assessore Protopapa presenzia al concerto benefico “Note di generosità”

Mercoledì 13 dicembre

Ore 9.45, Alessandria, Teatro Alessandrino, l’ assessore Poggio partecipa alla cerimonia di chiusura del XCIII corso di formazione regionale per operatori di Polizia locale

O re 12.30, Torino, via Spalato 14, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del nuovo C entro diurno i ntegrato Alzheimer

O re 16.30, Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia, il presidente Cirio partecipa ai festeggiamenti di Natale

Ore 20.30, Casale Monferrato (AL), l’ assessore Poggio partecipa all’apertura del Teatro Municipale

Giovedì 14 dicembre

O re 9, Alba (CN), Teatro Sociale Busca, il presidente Cirio partecipa al convegno ATC Piemonte Sud “Edilizia Residenziale Pubblica: fra sostenibilità e rigenerazione urbana”

Ore 9, Asti, Uni-Astiss Polo Universitario, piazzale de Andrè, l’ assessore Protopapa partecipa al convegno “Professione Perito Agrario: competenza ed innovazione nel mondo agricolo”

O re 10, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento, piazza Carlo Alberto, il presidente Cirio partecipa alle celebrazioni dei 50 anni di Legacoop Piemonte “Un viaggio tra Mercato e Valori”

Ore 10, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, l’ assessore Gabusi partecipa alla riunione della Commissione Intergovernativa per la nuova linea Torino-Lione

Ore 10,30, Torino, Museo nazionale del Risorgimento italiano, piazza Carlo Alberto 8, l’ assessore Tronzano partecipa all’evento di Legacoop Piemonte “Un viaggio tra mercato e valori”

O re 11, Torino, Palazzo Carignano, il presidente Cirio partecipa all’evento organizzato per i 70 anni dell’Istituto Universitario Studi Europei e i 30 anni di Limes

Ore 11, Novara, Palazzo dei Vescovi, via Puccini 11, l’ assessore Marnati partecipa allo scambio degli auguri natalizi con il Vescovo Franco Giulio Brambilla

Ore 11, Carrù (CN), piazza Mercato del Bestiame, il vicepresidente Carosso partecipa alla 113 a Fiera del Bue Grasso; alle ore 13.30 interviene il presidente Cirio

Ore 14.30, Avigliana (TO), il presidente Cirio con un videosaluto e il vicepresidente Carosso intervengono all’incontro annuale dei GAL piemontesi

Ore 17.45, Nizza Monferrato (AT), Foro Boario, piazza Garibaldi 77, l’ assessore Gabusi partecipa all’assemblea del Gruppo Costruttori Edili dell’Unione della provincia di Asti

Venerdì 15 dicembre

Ore 9.30, in collegamento, l’ assessore Protopapa presenzia al convegno dell’Istituto Tecnico Agrario Penna di Asti

Ore 10, Alessandria, Camera di commercio, via Vochieri 58, l’ assessore Protopapa presenzia alla conferenza stampa del progetto sulla Flavescenza dorata della vite 2023

Ore 11, Asti, Sala Convegni Banca di Asti, piazza Libertà 23, il vicepresidente Carosso partecipa al convegno “Indirizzi per il bilancio delle attività economiche e commerciali del centro urbano della Città di Asti”; alle ore 15 interviene l’ assessore Poggio

Ore 16, Asti, Ospedale, l’ assessore Gabusi interviene parteciperà allo scambio degli auguri di buone feste natalizie dell’ASL di Asti

Sabato 16 dicembre

O re 10, Pollenzo (CN), il presidente Cirio partecipa alla presentazione della “Ciclovia tra Langhe e Roero. Passeggiata di loisir, Bra – Pollenzo – Alba attraverso il Ponte sospeso Carlo Alberto”

Ore 11, Invorio (NO), piazza Martiri, l’ assessore Marnati partecipa alla presentazione del calendario 2024 della Squadra Aib “Cerutti Luigi”

O re 12.30, Alessandria, R istorante A ntico C appelverde, via San Pio V 26, l’ a ssessore Gabusi partecip a al pranzo degli auguri del Coordinamento regionale di Protezione c ivile

Ore 15, Castagnole delle Lanze (AT), il vicepresidente Carosso partecipa alla cerimonia di consegna del premio nazionale “Terre, lavoro, paesaggio e sport”

O re 15.30, Venasca (CN), il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco v olontari

Ore 18, Cassine (AL), oratorio Beata Teresa Bracco, via Acqui 1, l’ assessore Protopapa presenzia alla consegna dei riconscimenti agli atleti del circolo del tennis

Domenica 17 dicembre

Ore 10, in collegamento, l’ assessore Protopapa interviene al convegno annuale di Aspromiele che si svolge a Oleggio (NO)

Gli eventuali aggiornamenti a questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport