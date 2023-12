(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 MANOVRA, BARZOTTI (M5S): “FINE LAVORO MAI PER MEDICI-INFERMIERI CON EMENDAMENTO GOVERNO

ROMA, 8 DICEMBRE 2023 – “Medici e infermieri costretti a restare al lavoro fino a 70 anni per evitare tagli alla pensione. Altro che Quota 41: per loro, con l’emendamento presentato dal Governo alla Manovra, si profila Quota 46. In pratica, fine lavoro mai. Con Giorgia Meloni al peggio non c’è mai fine”. Lo scrive su X la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

