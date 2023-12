(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Ufficio stampa

AGENDA URBANA: INAUGURATA PIAZZA

DELLA VITTORIA DOPO I LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE

Nuovo schema di circolazione, aree pedonali più ampie, risparmio energetico per il

sistema di illuminazione pubblica. Piazza della Vittoria è stata resa più moderna e

funzionale alle esigenze della città, un’area di transito ma anche di passeggio, su cui è

intervenuta un’opera di riqualificazione che l’ha resa più vivibile e meno congestionata.

Oggi pomeriggio si è svolta l’inaugurazione della piazza e l’accensione dell’albero di

Natale di 14 metri posizionato nell’area pedonale davanti al primo arco di accesso a

piazza Garibaldi, nel corso della quale sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti,

l’assessore Manuela Albertella, il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili

e S.E. Mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, che ha dato la

benedizione alla nuova area.

“I lavori che hanno permesso di riqualificare questa piazza rientrano in un progetto più

ampio che interesserà anche il Ponte Sanguinario e l’area dei bagni pubblici – ha

dichiarato il sindaco Andrea Sisti nel corso della cerimonia – Oggi qui inauguriamo la

realizzazione di nuovi spazi, un intervento reso possibile grazie ai finanziamenti di

Agenda Urbana, le cui risorse hanno consentito, dal 2015, di portare avanti progetti

grazie al lavoro di tre amministrazioni comunali diverse. Ringrazio coloro che ci hanno

preceduto, come ringrazio quanti, tecnici e imprese, hanno lavorato per permettere

questa opera di riqualificazione”.

L’intervento, finanziato con i fondi di Agenda Urbana (Asse 6 Por Fesr Sviluppo Urbano

Sostenibile) per un costo complessivo di circa 600.000 euro, ha consentito la

realizzazione di tre nuove aree pedonali per un totale di 1.200 mq delimitate con

circa 150 metri di ringhiere, una rotatoria di 30 metri di diametro, al centro della

quale è stata recentemente posizionata la scultura “Liberamente” dell’artista

Eduard Habicher, il rifacimento della fognatura per una lunghezza di 210 metri, un

nuovo impianto di illuminazione con quattro punti luce e pali di 7 metri di altezza e

tecnologia a led, mentre per la nuova pavimentazione sono stati utilizzati 185.00

sampietrini.