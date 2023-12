Roma Futura III Municipio: minoranza PD cessi l’ostruzionismo

(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 Roma Futura Municipio III: minoranza PD cessi l’ostruzionismo

Nella giornata di oggi si sarebbe dovuta tenere in III Municipio la prima

giornata di consiglio sulla delibera del bilancio 2024-2026; ma l’assenza

di quattro consiglieri del Partito Democratico, fra cui il Presidente

dell’aula, ha fatto mancare il numero legale necessario per lo svolgimento

della seduta. Constatiamo con rammarico e preoccupazione il protrarsi

dell’atteggiamento ostruzionistico da parte di una minoranza del gruppo PD,

che da settimane ha smesso di garantire il numero legale all’apertura dei

consigli; sono, in particolare, più di due mesi che il Presidente dell’aula

non tiene le sedute di consiglio né le riunioni dei capigruppo, e il

regolare andamento delle attività consiliari si deve principalmente al

senso di responsabilità della Vicepresidente, consigliera di Roma Futura,

senza la cui iniziativa il consiglio sul bilancio rischiava di non essere

neanche convocato nel rispetto dei tempi previsti per l’espressione del

parere. Richiamiamo con forza il Presidente del Consiglio e i colleghi del

Partito Democratico al rispetto del loro ruolo istituzionale, nella

convinzione che gli inevitabili momenti di tensione all’interno di un

gruppo politico non possano e non debbano creare ostacoli al funzionamento

degli strumenti di rappresentanza democratica dei cittadini».

Così in una nota la consigliera Martina Testa, capogruppo di Roma Futura al

Municipio III.