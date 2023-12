(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 SANITÀ, M5S: “DOMANI IN PIAZZA CON MEDICI E INFERMIERI, SALVIAMO SSN”

Roma, 4 dic. – “Domani parteciperemo con grande convinzione allo sciopero indetto dai lavoratori del comparto sanitario. Una nostra delegazione sarà in piazza al fianco dei medici e degli infermieri, che manifesteranno contro la sconsiderata politica sanitaria del governo Meloni. Un esecutivo che fa cassa sulla loro pelle tagliando le loro pensioni. Con il rischio di spingere migliaia di lavoratori del settore a decidere il prepensionamento, acuendo così la crisi relativa alla carenza di personale. E non sarà certo un misero aumento contrattuale, insufficiente anche soltanto per coprire l’aumento dei costi, a salvare la situazione. Il governo si riempie la bocca di fantomatici numeri record, ma definanzia di fatto la sanità pubblica, continuando invece a strizzare l’occhio ai privati. Di fronte a tutto questo, è nostro dovere alzare la voce. Lo faremo in Aula, tramite gli emendamenti che abbiamo presentato a questa pericolosa Legge di Bilancio, e lo faremo anche domani e ogni volta che sarà necessario nelle piazze del Paese. Dobbiamo garantire il diritto alla Salute ai nostri cittadini. Dobbiamo salvare il Servizio sanitario nazionale”. Lo scrivono in una nota congiunta i Senatori e i Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

