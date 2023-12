Comunicato stampa: Fortunato Mannino eletto Presidente Iscos Lazio. Coppotelli: il degno riconoscimento ad un grande Dirigente della Cisl.

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Fortunato Mannino eletto Presidente Iscos Lazio.

Coppotelli: il degno riconoscimento ad un grande Dirigente della Cisl.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di ISCOS Lazio APS –

Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo ha eletto,

all’unanimità, Fortunato Mannino Presidente.

Il prestigioso incarico è il coronamento di una lunga e brillante

attività all’interno della Cisl, commenta Enrico Coppotelli, dove ha

dimostrato una grande sensibilità nel gestire le vertenze

territoriali e una innata predisposizione all’ascolto delle

problematiche dei cittadini, lavoratori e pensionati tutti.

La nomina è per la Cisl del Lazio e per il territorio di Viterbo un

motivo di vanto e di orgoglio.

Per il nuovo incarico, oggi assunto, Fortunato Mannino, lascerà,

dopo nove anni, la guida della Cisl di Viterbo. Per tal motivo il 13

dicembre p.v. si svolgerà il Consiglio Generale della UST di

Viterbo, alla presenza del Segretario Generale Nazionale Cisl Luigi

Sbarra e di numerosi ospiti ed autorità per eleggere il nuovo gruppo

dirigente.

Sicuri che il neo Presidente ISCOS Lazio, Fortunato Mannino, saprà

svolgere l’incarico assegnato con l’impegno sempre dimostrato, gli

porgiamo i nostri più sinceri auguri da parte di tutta la Cisl del

Lazio.