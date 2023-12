(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Buongiorno invio nota On. Paolo Ciani.

CAGLIARI. CIANI AL CONVEGNO SUL PENSIERO CATTOLICO IN POLITICA CON TODDE

Appuntamento promosso da Demos Sardegna in collaborazione con Sardegna 2050 e Insieme

“Sono contento di partecipare all’evento organizzato dalla segreteria regionale di Demos Sardegna dal titolo “Impulsi per la rinascita della Sardegna: il moderno Pensiero Cattolico” che si terrà mercoledì 6 dicembre dalle ore dalle 17 alle 20, presso la Comunità La Collina a Serdiana. Un evento che mette insieme importanti relatori e che darà un contributo importante al dibattito: un’opportunità per esplorare il ruolo e l’importanza del Pensiero Cattolico nella rinascita sociale, economica e culturale della regione. Si affronteranno tematiche cruciali per il progresso e il benessere della Sardegna, con uno sguardo attento alle sfide contemporanee e alle prospettive di sviluppo futuro, sempre nel rispetto dei valori umani e dell’etica sociale. A pochi mesi dalle elezioni regionali, sarà l’occasione per confrontarsi anche sulle scelte dei modelli da proporre ai nostri concittadini basati sui valori della solidarietà, della giustizia sociale e dello sviluppo sostenibile”. Così l’On. Paolo Ciani, segretario Demos e vicepresidente del gruppo PD-IDP alla Camera, commenta la sua partecipazione all’evento di mercoledì.

L’evento “Impulsi per la rinascita della Sardegna: il moderno Pensiero Cattolico” è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire al dibattito e al progresso della Sardegna, rappresentando un momento significativo per stimolare la riflessione e promuovere un dialogo costruttivo sulla ricerca di soluzioni innovative e inclusive per la regione.

