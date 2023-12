(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 COP 28, M5S: NUCLEARE NON RISOLVE NÉ INQUINAMENTO NÉ CARO-BOLLETTE, DIRETTRICE SIANO RINNOVABILI

Roma, 3 dic. – “L’accordo per triplicare la capacità nucleare è stato firmato da 22 Paesi, ma l’iniziativa che ha accolto finora il più ampio consenso alla Cop 28, con 118 Paesi coinvolti, è quella che punta a triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e a raddoppiare il tasso di efficienza energetica entro il 2030. È questo la direttrice che non possiamo né dobbiamo perdere di vista. La doppia necessità che abbiamo di abbattere le emissioni e garantirci l’indipendenza energetica non può essere risolta col nucleare, una soluzione costosissima, lenta e sulla quale non possiamo che essere diffidenti, visto che ad oggi al mondo non esiste un modo sicuro per smaltire le scorie. Persino l’inviato del Governo sui cambiamenti climatici Francesco Corvaro, ribadisce cautela sul nucleare e consapevolezza sui tempi. Ideologico è chi decide di fare una scelta non perseguibile per il nostro Paese, quale è il nucleare. Se la stessa curiosità e volontà questo Governo le avesse avute sulle comunità energetiche, messe al palo da ritardi voluti e ottuse ideologie, a quest’ora c’avrebbero guadagnato sia l’ambiente che le tasche dei cittadini”. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo.

