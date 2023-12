(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 TGPOSTE, PATUANELLI (M5S): DA MELONI PROPAGANDA SENZA LIMITI

Roma, 2 dic. – “Per questo governo la propaganda pare non avere davvero limiti. Giorgia Meloni si fa intervistare per 20 minuti al Tg delle Poste per celebrare un anno di governo con toni trionfalistici e senza alcun tipo di contraddittorio: siamo di fronte a una nuova frontiera dell’occupazione politica dell’informazione, con l’aggravante dell’utilizzo di uno strumento di divulgazione in capo a un’azienda il cui azionista di maggioranza è lo Stato, tramite Cassa depositi e prestiti e il MEF. Cosa dobbiamo aspettarci di più? Un comizio di Giorgia Meloni su treni, bus e metropolitane?”.

Così il capogruppo M5S in Senato Stefano Patuanelli.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle