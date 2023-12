(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 Florovivaismo. Sottosegretario La Pietra, insieme con ministro Lollobrigida lavoriamo per dare forza al comparto

“Il florovivaismo italiano deve tornare ad avere l’importanza che merita e accrescere il proprio fatturato affacciandosi anche su nuovi mercati”.

Queste le prime parole del sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, durante la visita con il ministro Lollobrigida al distretto vivaistico del territorio pistoiese.

“Con il disegno di legge quadro con delega al governo in materia di florovivaismo, – ha proseguito il sottosegretario La Pietra – in via di approvazione, vogliamo dare al comparto un assetto chiaro e dotato di misure di sviluppo organiche. Gli aumenti dei costi di materie prime ed energia, sommati alle emergenze fitosanitarie, necessitano di risposte forti ed adeguate in grado di avviare una reale riforma del sistema. Ho recentemente incontrato la CIA Florovivaisti, con i quali ci siamo confrontati su ipotesi di agevolazioni del fotovoltaico sulle serre, sulla fondamentale formazione dei giovani e sul valore della cultura del verde. Parlando al Masaf con i responsabili delle associazioni di categoria o incontrando, come nell’occasione odierna, i piccoli e grandi imprenditori impegnati sul territorio, ho ribadito l’impegno del ministro Lollobrigida, mio e dell’intero Governo, per assicurare la massima attenzione ai dossier in lavorazione a Bruxelles in materia di florovivaismo. Un comparto – ha concluso il sottosegretario La Pietra – che vale il 15% di tutta la produzione europea e che può, anzi deve tornare a guardare ad una crescita auspicabile quanto possibile”.