(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 PRESENTATO IN REGIONE DA UNIONCAMERE PIEMONTE IL VOLUME

LE CIFRE CHIAVE DEL PIEMONTE

L’assessore Tronzano: “ dati che sono il principale supporto per la nostra attività amministrativa e ci consentono di avere contezza sulla qualità del lavoro svolto”

Interessante incontro quello realizzato da Unioncamere Piemonte presso la Sala Trasparenza della Regione in cui sono state presentate le cifre che danno una fotografia dello stato dell’arte del Piemonte.

“Si tratta di dati che sono il principale supporto per la nostra attività amministrativa – commenta l’assessore al patrimonio Andrea Tronzano – perché ci consentono di avere contezza sulla qualità del lavoro svolto e ci permettono di lavorare anche sulle aree di miglioramento. Una politica di ascolto e di confronto è da sempre utile, come amo ricordare, proprio per impostare delle politiche migliori per il sistema imprenditoriale piemontese.

Dati che certificano come il Piemonte abbia un prodotto interno regionale che vale 144 miliardi (pari al 7,7 % della ricchezza italiana) un valore che è superiore ai livelli pre-covid. Un dato certamente positivo e che ci fa guardare con un certo ottimismo al futuro. Noi come regione attraverso alcune misure e la recente attivazione del Team attrazione stiamo cercando di far comprendere come il nostro territorio sia pronto a permettere al sistema produttivo a fronteggiare le sfide poste dalla duplice transizione ecologica e digitale ma anche di coglierne le numerose opportunità.

Colgo l’occasione – conclude l’assessore Tronzano – per formulare i migliori auguri di buon lavoro a Gianpaolo Coscia confermato presidente di Unioncamere”