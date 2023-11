(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Imperia : grande partecipazione di fedeli per la solenne festa di San

Leonardo patrono della città

Grande partecipazione di fedeli per la solenne festa di San Leonardo,

patrono della città di Imperia. La Messa Pontificale è stata

presieduta dall’Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca e concelebrata

dal Vescovo diocesano Mons.Guglielmo Borghetti. Dopo la messa si è tenuta

la processione per le vie del centro storico del Parasio di Porto

Maurizio. Erano presenti Il Sindaco Claudio Scajola, le massime

autorità civili e militari e le Confraternite cittadine. In occasione

della festa, è stata riaperta al pubblico la casa natale di San Leonardo, dopo

importanti lavori di restauro.

Christian FLAMMIA