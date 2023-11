Comunicato – Esperienze artigiane con VIArt

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 “Regala un’esperienza” in bottega. L’offerta di ViArt che porta visitatori e turisti

all’interno dei laboratori per diventare ‘artigiani per un giorno’

ViArt, il portale di Confartigianato Imprese Vicenza per la promozione dell’artigianato

artistico e alimentare vicentino, arricchisce la propria proposta con la nuova edizione

di “Regala un’esperienza”. In pratica si permetterà agli utenti di diventare ‘artigiani per

un giorno’ grazie a pacchetti di esperienze o laboratori che si svolgeranno proprio nelle

botteghe, a contatto con gli artigiani. Un’idea che, con il Natale alle porte, potrebbe

risolvere il tema regali con un dono unico sia per tipologia e sia perché ogni esperienza,

come i prodotti artigiani, non è mai uguale, ma frutto di un’alchimia che nasce tra

partecipanti e artigiano.

Le botteghe e i laboratori artigianali sono scrigni di conoscenze, di tradizioni che si

tramandano, di curiosità legate alla storia del territorio, gli stessi artigiani potrebbero

infatti raccontare fatti e vicende della realtà in cui da sempre vivono. Sono queste le

specificità che ViArt vuol far conoscere a vicentini e turisti rivolgendosi a quanti sono

alla ricerca di esperienze autentiche. Così, accanto al calendario di proposte

degustazioni, esposizioni nei musei e tanto altro ancora, ecco “Regala un’esperienza”

che permette di conoscere le tradizioni locali e a vivere esperienze inedite.

Le diverse ‘esperienze’ si possono consultare nella pagina web di ViArt, proposte che

vanno dai laboratori di Tessitura, creazione Profumi, restauro del Legno, Origami con

carta pregiata, dipintura o modellatura di Ceramiche, creazione Gioielli, Ricamo e

Sartoria creativa con recupero di stoffe o capi di abbigliamento, tanto per citarne

alcuni. Ma anche “tour” nelle botteghe: ad esempio, visite alle Distillerie o viaggi nella

produzione di Penne d’autore. E ancora, appuntamenti di degustazione presso i Birrifici

artigianali e le Pasticcerie, nonché lezioni di Cucina nei ristoranti, conditi dalle

spiegazioni degli artigiani.

Comunicato 141 – 27 novembre 2023

1