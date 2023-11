(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 *VIOLENZA DONNE, M5S: PIAZZA CONSAPEVOLE, POLITICA SIA UNITA PER PARITÀ DI

GENERE*

Roma, 25 nov. – “Oggi facciamo rumore, ma è importante continuare a fare

rumore tutti i giorni per non lasciare morire questa ondata di

consapevolezza che è sorta nel Paese, e che chiede alla politica di

cambiare l’impostazione di una società ancora fondata sulla disparità tra

uomini e donne. Una disparità che getta le fondamenta per la violenza

contro le donne”. Lo dichiarano le parlamentari del Movimento 5 Stelle

Alessandra Maiorino e Gabriella Di Girolamo, presenti al corteo organizzato

da Non Una Di Meno questo pomeriggio a Roma. “Per noi il 25 novembre deve

essere tutti i giorni, per Giulia e per tutte le altre. Per questo –

concludono le parlamentari – continueremo a portare avanti le nostre

battaglie in Parlamento per strutturare l’educazione affettiva e sessuale

nelle scuole, insieme a un supporto psicologico fisso, per rafforzare i

centri antiviolenza, per ampliare quelli per uomini maltrattanti, per

introdurre il congedo paterno paritario e per sostenere l’indipendenza

economica delle donne che denunciano, anche attraverso l’ampliamento dei

fondi per il reddito di libertà”.