(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 SOCIAL CARD, SILVESTRI (M5S): SOLO A ROMA 10MILA TESSERE MAI CONSEGNATE, INTERROGAZIONE A LOLLOBRIGIDA

“La tanto sbandierata social card del governo Meloni non solo è del tutto insufficiente rispetto ai bisogni dei cittadini e non tiene conto del gravare dell’inflazione, ma si è anche rivelata farraginosa da ottenere e non ha raggiunto migliaia di aventi diritto. Per far presente quanto essa si sia rivelata inadeguata basta citare l’esempio di Roma, dove 10mila famiglie delle 30mila aventi diritto non possono più usufruirne. Per queste ragioni, alla Camera abbiamo presentato un’interrogazione ai ministri Lollobrigida e Calderone non solo per chiedere una proroga dei termini stabiliti affinché questa misura, che resta svilente nei suoi importi, dia almeno un minimo sostegno a chi è caduto in veri e propri drammi a causa dei tagli dell’esecutivo a tutte le politiche sociali, ma anche per sapere quante card sono state effettivamente attivate. Questo governo promette poco e non mantiene niente”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle