*Regolamento “Euro 7”, Assessore Donazzan: “Plaudo al Ministro Urso.

Risultato che riflette l’impegno di far valere l’interesse nazionale della

filiera automotive”*

VENEZIA, 25 Settembre 2023

“Plaudo all’operato del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo

Urso nel far valere l’interesse nazionale dell’automotive, filiera che dà

lavoro a migliaia di occupati ed è di grande qualità in termini di gestione

delle risorse e dell’ottimizzazione delle emissioni, con un impatto

ambientale che è andato via via riducendosi”.

Parole dell’Assessore al Lavoro della Regione del Veneto Elena

*Donazzan*, *Responsabile

nazionale Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi* di Fratelli d’Italia, in

riferimento al nuovo regolamento “Euro 7”.

“Ha prevalso la ragione con il fronte della responsabilità promosso dal

Ministro Urso. Il tema dell’automotive è stato oggetto anche di un

confronto sabato scorso nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia vincente” di

Fratelli d’Italia ad un anno dal Governo Meloni. Sono intervenuti sul tema

William Beozzo Presidente Confapi Veneto, il Segretario Generale Uil Veneto

Roberto Toigo e il Ministro Urso aveva anticipato che avrebbe tenuto la

posizione, risultata vincente, sui tavoli europei”, continua Donazzan.

“Sfatiamo il luogo comune, che rischia di essere un tentativo per

giustificare posizioni non ragionevoli, secondo cui ad inquinare sono le

auto del parco macchine italiano. Non è così, la capacità di produrre delle

nostre aziende è estremamente raffinata anche in termini ambientali. È

stato raggiunto un risultato molto positivo, evitando posizioni ideologiche

che avrebbero finito solo per pesare sulle tasche dei cittadini italiani”.

