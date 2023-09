(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 Pubblicato un avviso per esperto in elettrotecnica ed esperto in acustica per la Commissione di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo

Le domande vanno presentate solo tramite pec entro il 10 ottobre

Il Comune ha pubblicato un avviso per individuare due figure professionali da inserire nella Commissione comunale di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo .

L ’Amministrazione vuole, infatti, rinnovare la Commissione per il triennio 2023/2025 e tal fine intende individuare, con selezione pubblica per liberi professionisti, apposite figure esterne alle quali conferire l’incarico di membro effettivo esperto in elettrotecnica, con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo viaggiante; di membro aggregato esperto in acustica, da convocarsi in caso di locali, impianti, attività temporanee rientranti nell’applicazione della disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico.

L’incarico consiste nel partecipare alle sedute della Commissione, sia in sede plenaria che nel corso del relativo sopralluogo, che saranno convocate secondo le necessità per verificare la sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo.

I requisiti professionali richiesti per entrambe le figure sono specificati nel bando al link http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi .

L’incarico è di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

